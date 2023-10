LIVE Italia-Germania 1-2 | Preolimpico volley 2023 in DIRETTA | i tedeschi rischiano di far saltare il banco

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Larischia di faril, dopo aver battuto ieri il Brasile, questa sera rischia di fare lo stesso con l’. In questo parziale abbiamo fatto tanta fatica in ricezione e di conseguenza in attacco, laha già messo a segno 9 muri. 8 punti nel parziale con il 41% di efficienza per Grozer. 20-25 Un muro tedesco, l’ennesimo, mette fine ad uno scambio lungo e al set. 20-24 Galassi annulla il primo set-point. 19-24 Troppa confusione, Giannelli alza una palla ingiocabile a Lavia e il muro tedesco ci arriva, ci sono 5 set-point per la. 19-23 Lungo questa volta il servizio di Romanò. 19-22 ACEEE DI ROMANO’! Time-out per la. 18-22 Errore al servizio ...