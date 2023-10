LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia sogna la magia nella finale a squadre

La DIRETTA testuale LIVE delle finale della gara a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Gli ordini di rotazione Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a ...

La DIRETTA testuale LIVE delle finale della gara a squadre femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Gli ordini di rotazione Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:25 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:23 L’Italia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:04 14.000 per Kazuma Kaya, la Cina ha rosicchiato un punto sul Giappone. 22:03 12.833 alla sbarra per ...