LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in ballo per la medaglia! Ultima rotazione da brividi

La formazione dell'– Gli ordini di21.11 Arriva il vertiginoso 13.900 di Saraiva e così il Brasile vola a 122.864, dunque mezzo punti esatto davanti all'. 21.10 Jessica Gadirova ottiene 13.533 alla trave. La Gran Bretagna vola a quota 120.465 punti, è due punti dietro all'e dovrà andare al corpo libero. 21.08 L'avrà dalla sua la favorevolealle parallele asimmetriche, la Francia potrebbe faticare all'insidiosa trave mentre la Cina è molto debole al volteggio (le azzurre rifilarono 2,1 punti alle asiatiche in qualifica). 21.07 Aspettiamo il punteggio di Saraiva, intanto Achampong ci prova fino alla fine e ottiene 13.933 alla trave: la Gran Bretagna resta in ...