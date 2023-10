LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia frenata dalla caduta di D’Amato | il bronzo sfuma in volata

Leggi su oasport

Grazie a tutti per averci seguito durante questa avvincente serata. Restate con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Appuntamento a domani (giovedì 5 ottobre, ore 19.30) con la finale all-around maschile. Buon proseguimento di serata. 21.48 La Gran Bretagna paga tre cadute e chiude al sesto posto con 161.864. Gara difficile per le Campionesse d'Europa e argento iridato lo scorso anno. Olanda (159.563) e Giappone (157.496) mai in gara. 21.47 L'termina al quinto posto con 162.997, in scia alla Cina (163.162). Siamo tra le grandissime, ma questa sera c'è amarezza per quello che poteva essere e non è successo. Il podio era a 1.067 punti, ladi Alicealle parallele è stata decisiva. Senza quella le Fate avrebbero ripetuto il ...