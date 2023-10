LIVE Borussia Dortmund-Milan | Champions League calcio in DIRETTA | Musah e Pobega a centrocampo per Pioli | rossoneri chiamati alla grande prestazione in Germania

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:42 La classifica del gruppo F dopo la prima giornata recita così: Paris Saint Germain 3 punti,e Newcastle 1 punto,0. Contemporaneamente scendono in campo Newcastle-PSG, per la squadra diquesta sera è fondamentale uscire con un risultato positivo per fare un passo deciso verso gli ottavi. 20:40 Terzic opta per un cambio modulo passando ddifesa a tre vista nelle ultime uscite ad una linea a 4 con Hummels e Schlotterbeck centrali e Ryerson e Bensebaini ad agire come terzini. Torna titolare il capitano Emre Can nel cuore deldopo la panchina nel match di Bundesliga contro l’Hoffenheim. Davanti c’è l’unica punta Fullkrug, supportato da una trequarti ricca di ...