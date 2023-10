LIVE Borussia Dortmund-Milan 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | si riparte in Germania | rossoneri alla ricerca del gol del vantaggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Nessun cambio per i due allenatori, c’è Calabria e sicon gli stessi 22 uomini che hanno finito il primo tempo. SECONDO TEMPO 22:02 Rientrano in questo momento le squadre, con Florenzi che ha ulteriormente intensificato il suo riscaldamento. 22:00 Squadre che stanno per rientrare dagli spogliatoi, intanto è sorprendente il punteggio che sta maturando nell’altra sfida del girone: il Newcastle è avanti 2-0 contro il PSG al St. James’ Park. Risultato che mescolerebbe ulteriormente le carte in questo complicato girone F. 21:48 A tra poco per il secondo tempo! 21:47 Senza un secondo di recupero Marciniak fischia la fine della prima frazione. Si è giocato parecchio e a tratti con grandissima intensità, risultato ancora fermo sullo 0-0 in una partita decisamente equilibrata. Il pallino del ...