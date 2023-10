LIVE Borussia Dortmund-Milan 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Pulisic dal centro dell’area non riesce ad angolare la conclusione

Leggi su oasport

66? Entra e commette subito fallo Adeyemi, troppo irruento nel tentativo di recuperare palla dopo una sua buona prima sgasata sulla destra. 65? Prima sostituzione anche per Terzic: fuori Brandt e dentro il velocissimo Adeyemi. 64? Malen spazza in avanti dove non c'è nessun compagno, possesso ancora rossonero con tutta la squadra che ha alzato notevolmente il bari. 63? Tomori prova due volte a crossare dopo il break di Giroud che con cattiveria recupera un buon pallone, palla deviata e tiro dalla bandierina conquistato per il Diavolo. 62? Cerca il numerodopo un'azione manovrata della squadra di Pioli, attento in copertura Bensebaini. 61? Duello fisico tra Thiaw e Fullkrug, alla fine il difensore rossonero è costretto a commettere fallo per non far girare ...