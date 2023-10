LIVE Borussia Dortmund-Milan 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | buon punto in trasferta per i rossoneri | ora attesi in Europa dalla doppia sfida al PSG

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:05 La nostraditermina qui! Grazie mille per averci seguito, un saluto e unproseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport! 23:04 Ottimo l’ingresso in campo di Adli, pimpante anche Chukwueze anche se nel finale si è mangiato un paio di ghiotte occasioni.che tornerà in campo in campionato sabato sera a Marassi contro il Genoa, mentre inla prossimain programma è mercoledì 25 ottobre in Francia contro il PSG. 23:02 Questa sera eccezionale la partita della coppia difensiva Thiaw-Tomori, un Leao a folate e un Pulisic in ombra. L’avversario più in vena è stato Malen, ...