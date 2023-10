L’Istat | “Inflazione in calo al 5 | 3%” Fino a dicembre prezzi scontati sui beni di prima necessità

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’rallenta in Italia, pur restando piuttosto elevata.segnala un ulteriore, seppur lieve,dell’indice deial consumo nel corso del mese di settembre. Secondo le stime preliminari, l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, contro il precedente 5,4%. La nuova discesa, spiega l’Istituto, risente dell’andamento deideialimentari. La crescita annua di questi ultimi “si riduce sensibilmente pur restando su valori marcati” (+8,6%). Si registra, d’altra parte, un’accelerazione deidegli energetici non regolamentati (da +5,7% a +7,6%), dalla minore flessione di quelli degli energetici ...

ha pubblicato le stime aggiornate sui conti economici ... sempre più impegnate a fronteggiare' erosione del potere d'... Consumi e investimenti in calo, aumentano i prezzi al consumo ...I datiribadiscono un trend in atto da tempo. I prezzi ... i salari no o molto meno dell', oltre che troppo ...il centro studi di Mediobanca ha quantificato in un impressionante 22%'...

Prezzi al consumo (dati provvisori) - Settembre 2023 Istat