L’intelligenza artificiale tra cinema e serie tv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Minaccia o opportunità? Progresso auspicabile o scenario apocalittico all’orizzonte?ha sempre messo l’umanità davanti a un bivio. Un dilemma che ha sempre solleticato le fantasie, più o meno oscure, del. Era il lontano 1927 quando Fritz Lang con Metropolis immaginava già scenari futuribili dominati dalla figura del cyborg e della macchina senziente. Da allora la settima arte non ha mai smesso di mettere in scena inquietudini e meraviglie generate dalle intelligenze artificiali. Dall’ipnotico occhio rosso di HAL 9000 visto in 2001: Odissea nello Spazio ai malinconici replicanti di Blade Runner, passando per Terminator, Her e Ghost in the shell, ilha abbracciato il tema andando anche oltre i confini della fantascienza. Ne abbiamo parlato in live con il Manuel Enrico, ...