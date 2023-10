Osimhen in panchina a Lecce per Lecce-Napoli , giocano Simeone e Lindstrom Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, ...

Garcia invece ha lasciato inil saggio Mario Rui e puntato su Olivera NAPOLI " (4 - 3 - 3)... Contini, Idasiak, D'Avino, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Simeone,, ...Garcia invece lascia inil saggio Mario Rui e punta su Olivera NAPOLI - (4 - 3 - 3) - ... Contini, Idasiak, D'Avino, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Simeone,, Raspadori,...

Lindstrom in panchina: c'è ancora da aspettare Spazio Napoli

Caso Napoli, che fine ha fatto Lindstrom 25 milioni in panchina Corriere dello Sport

Venticinque milioni per vivere in panchina i novanta minuti forse più importanti di questa prima fase di stagione ...Il Napoli perde 2-3 contro il Real Madrid in Champions League, in allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, ...