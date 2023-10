L' incidente di Mestre | il punto in cui il bus ha sfondato il guardrail

Ci sono anche due bambini - un neonato di pochi mesi, e un 12enne - ed anche una ragazza minorenne tra le 21 vittime dell'del pullman avvenuto martedì sera a, sul viadotto che porta ...Incerte le cause che hanno portato all', possibile un malore per l'autista. Ancora ignota l'identità di alcune persone a bordo: per questo la Questura ha acquisito l'elenco degli ospiti ...

Incidente a Mestre, pullman precipita da cavalcavia. DIRETTA Sky Tg24

Mestre, bus di turisti stranieri cade da cavalcavia: 21 morti e 15 feriti | L'incidente forse per un malore dell'autista TGCOM

Godstime Erheneden e Boubacar Tourè sono i due operai eroi che hanno prestato soccorso ai passeggeri del bus precipitato da un cavalcavia a Mestre ...L’incidente del pullman precipitato ieri sera dal cavalcavia ha causato 21 vittime e 15 feriti, di cui 5 gravi. I testimoni: «Un boato, urla disperate, poi il silenzio» ...