L' inchiesta di Mestre Salvini se la prende con l' elettrico | ma l' elettrico non c' entra nulla

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il leader della Lega a proposito delle cause del bus precipitatato dal cavalcavia sentenzia: "Qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione". Il commento di Alessandro Zan: "Specula su 21 morti per riesumare la sua battaglia contro l'

La Procura di Venezia ha aperto un'con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo per l'autobus precipitato ieri sera 4 ottobre a. Al momento, il Procuratore Bruno Cherchi fa sapere che nel fascicolo d'indagine non ci sono ...La procura di Venezia, guidata da Bruno Cherchi , indaga sulla tragedia della navetta precipitata martedì sera a. L'ipotesi principale, ha scritto su Facebook il governatore del Veneto Luca ...

Tragedia di Mestre, la procura apre un'inchiesta. Oggi gli esami medico-legali VeneziaToday

Strage di Mestre, il procuratore capo Cherchi: «Nessuna frenata o contatto con altri mezzi» La Tribuna di Treviso

Venezia, 4 ottobre 2023 – La Procura di Venezia procede per il reato di omicidio plurimo stradale per il momento contro ignoti in merito all'incidente del bus precipitato dal cavalcavia ieri sera a ...Decine i vigili del fuoco. Spengono le fiamme ed entrano tra le lamiere per salvare vite. Si lavora tutta la notte. L'autobus viene rimosso. All'alba è il tempo delle domande, delle inchieste, dei ...