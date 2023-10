L’ex Juve torna in Serie A | panchina eccellente

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)puòre ad allenare inA su una: lo vuole un top club, pronto a scommetterci e affidargli il progetto Situazione delicata per alcune squadre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Numeri importanti per il fuoriclasse argentino, che sta letteralmente trascinando il Benfica in questo inizio di stagione

l’ex Serie A ha rovinato i piani di Carlo Ancelotti durante il derby di Madrid di questa sera. Il Cholo Simeone gondola, la sua punta è la marcia in ...

Guai per Chiellini negli Stati Uniti: brutto episodio in MLS, ecco cos’è successo al l’ex difensore e capitano della Juventus Chiellini sta giocando ...

Kwadwo Asamoah è molto più bianconero che granata: può, però, a tutti gli effetti considerarsi un doppiodel derby trae Torino. In esclusiva a Calciomercato.it apre subito'album dei ...... non preoccupa il fastidio muscolare accusato contro'Atalanta. Diversa la storia di Federico Gatti,sì ma quando non poteva immaginare di diventare un calciatore dellae della Nazionale. ...

La Next Gen lotta ma l'ex Juve Liviero non perdona: festa Torres e record Tuttosport