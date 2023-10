L’ex arbitro Chiesa | “Rigore Napoli generoso Rudiger commette fallo | Turpin doveva fischiare”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)Massimosi è soffermato sull’arbitraggio di-Real Madrid e sugli episodi deldi Zielinski e del terzo gol. Nel corso dell’ultimo match di Champions League-Real Madrid, l’arbitraggio è stato al centro dell’attenzione, con particolare riferimento a due episodi controversi. Massimo, ex, ha esaminato a fondo questi eventi nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Punto Nuovo, durante il Punto Nuovo Sport Show. Il primo episodio discusso riguarda ilassegnato alha spiegato: “IlOsimhen-Nacho?lo aveva considerato involontario o non lo aveva addirittura visto, poi il VAR lo ha ...

Ha parlato in esclusiva a Notizie.com il giorno dopo la partita tra Roma e Milan: “Un direttore di gara deve anche essere fortunato. Juve-Bologna? ...

Riprendeva le sue allieve negli spogliatoi , nelle ultime ore è arriva ta la condanna nei confronti di un ex arbitro di calcio Il suo obiettivo era ...

Insomma, Chiellini non è d'accordo sulla decisione die VAR di assegnare il rigore al Napoli.centrale della Nazionale ha anche spiegato quanto si sia modificato il ruolo del difensore ...Su Canale 5internazionale promuove a pieni votie spiega perché ha visto bene sul rigore non concesso al Benfica: "Non è rigore. Barella nell'intervento è stato perfetto . ...

Salernitana-Inter, per l'ex arbitro Cesari i nerazzurri sono stati penalizzati due volte tuttosalernitana.com