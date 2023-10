Letizia Petris e la sua duplice vita | le rivelazioni della gieffina

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanX-Factor, Fedez ricoverato si pensa a sostituirlo per i live?Oriana Marzoli torna a ridere, il divertente sketch con il fidanzato Daniele Dal Moro – VIDEO GF Nip 2023, Anticipazioni ottava puntata del 5 ottobre 2023: in 8 al televoto! Ledisul suo percorso nella Casa Letizie, nuova concorrente del GF 2023, Reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni di telespettatori, parlando con Lorenzo Remotti e Ciro Petrone, ha svelato che attualmente nella Casa sta venendo fuori nel suo carattere un po’ più leggero, da ragazzina, molto diverso rispetto a ciò che invece mostra in famiglia, con sua madre, complice la prematura morte del papà che l’ha segnata e ...