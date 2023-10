L’esorcista - Il credente | la recensione | David Gordon Green affronta un altro classico horror

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lade L'esorcista - Il, il film firmato dache riprende il cultdegli anni '70 e prova ad attualiizzarlo per il pubblico di oggi. È sempre difficilere operazioni come L'esorcista - Ildi cui vi parliamo in questa, perché bisogna bilanciare l'efficacia in quanto film a sé, progetto autonomo in quanto tale, con la pesante eredità che porta sulle spalle. È la maledizione dei cosiddetti Legacy Sequel degli ultimi anni, che riprendono, omaggiano e continuano a sviluppare quel che è stato aggiungendo qualcosa di nuovo e attuale.aveva già portato avanti un'operazione del genere con la trilogia di ...