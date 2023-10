Leggere Marziale per scoprire l' amore libero nell' Antica Roma è una pessima idea

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I plauditores di Alberto Angela mi hanno intimato di: il poeta proverebbe l’affermazione del loro idolo secondo il quale presso gli antichini vigeva l’. In particolare omosessuale. Una notizia falsa e tendenziosa, diffusa non ho capito se in chiave anticristiana o antivannacciana o antimeloniana (mistero) in un programma pagato dal contribuente. Angela iunior, se conosce la storia di(a questo punto ho dei dubbi), avrà puntato sull’ignoranza del gregge dei telespettatori circa l’esistenza di unamonarchica, di unarepubblicana e di unacristiana in cui l’omosessualità, specie passiva, oscillava tra l’inconcepibile e il severamente punibile. Senz’altro è esistita una ...