Le pagelle di Napoli-Real Madrid 2-3 | partenopei vicini all’impresa

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Niente da fare questa sera per ilcaduto davanti a un Maradona da tutto esaurito contro il temibile. Nonostante la superiorità degli avversari, iconducono una gara alla pari passando addirittura in vantaggio grazie al colpo di testa di Ostigard bravo a sfruttare l’errore in uscita di Kepa. Nemmeno il tempo di esultare che le Merengues trovano prima il pareggio grazie al solito Vinícius servito da Bellingham bravo nel sfruttare il disimpegno di Di Lorenzo, e successivamente il 2-1 con una fantastica azione personale del fuoriclasse inglese. Nella ripresa i campani rientrano dagli spogliatoi con un piglio diverso dando maggiore vivacità e grinta sul rettangolo di gioco. Atteggiamento premiato dal rigore benizzato da Zielinski capace di andare ad un passo anche dal ...