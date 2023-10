Le migliori polo rugby che ogni uomo dovrebbe aggiungere al proprio guardaroba autunnale

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Preppy is back! Le innumerevoli, o più semplicemente lea righe orizzontali, presente durante gli show delle Primavera/Estate 2024 viste nelle la fashion week appena concluse ci hanno dato più di un indizio su quale possa essere uno dei prossimi trend. L'inevitabile esaurirsi di elementi 2000s da riproporre in chiave moderna stanno spostando l'attenzione dei brand verso quei dettagli che hanno segnato quegli anni a cavallo tra i fine anni 00's e l'inizio del decennio 2010. Sono gli anni di Gossip Girl, Kanye West deve entrare ancora nella sua svolta high-fashion di Watch The Throne (aiutato da Riccardo Tisci) e da Abercrombie & Fitch ci sono lunghe code per entrare negli store. C'è chi la chiama Tumblr Era, o meglio y2ten, e alcune componenti sono già state avvistate addosso ai cool kids della moda, come per esempio ...