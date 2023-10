Le “lavatrici” all’Esquilino I soldi del narcotraffico ripuliti e trasferiti in Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito oggi, nelle province di Roma, L’Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso un’ordinanza di custodia cautelare (in carcere per 22 persone e agli arresti domiciliari per 11 persone), per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, oltre che per i reati di estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi. Le indagini confermano la penetrazione della criminalità cinese nella società italiana, tra evasione, riciclaggio e. LE INDAGINI Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma ed eseguite dal Gruppo investigazione oriminalità organizzata del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma e dal Gruppo di Fiumicino, coadiuvati dal Servizio centrale investigazione criminalità ...