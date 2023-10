Le Iene | Veronica Gentili tira in ballo Belen Rodriguez | cosa ha detto e la reazione del pubblico

Belen Rodriguez, il gesto della conduttrice che forse nessuno si aspettava. Negli ultimi mesi le colonne di gossip non fanno che riempirsi sempre di ...

Veronica Gentili ha fatto il suo debutto a Le Iene , prendendo il posto di Belen Rodríguez. Come se l’è cavata? Benissimo. La giornalista, voluta ...

Ironica e pungente, ama sempre rilanciarsi e tuffarsi in nuove avventure. Dopo un’estate di totonomi e ipotesi, è il nuovo volto de Le Iene e ha già ...

Veronica Gentili è ufficialmente approdata nello studio de Le Iene Show, come sostituta di Belen Rodriguez . Proprio nel corso della puntata, poi, la ...

A scontare un po' l'attenzione dedicata alla Champions e anche il ritorno delle( con la new entryGentili ) che ottengono un ascolto medio nella presentazione di 1.282.000 ...Gentili ha svelato un'inaspettata rivelazione su Belen Rodriguez durante una puntata di Le ...

Veronica Gentili, clamoroso a Le Iene: quelle parole su Belen Rodriguez Liberoquotidiano.it

Veronica Gentili, al posto di Belén alle «Iene»: «Mi ha voluto Pier Silvio Berlusconi. Il bacio tra me e... Corriere della Sera

Il tutto è stato immortalato in un servizio di Veronica Gentilini, andato in onda su Italia 1 nella puntata de Le Iene di ieri sera – 3 ottobre: Siffredi, dopo aver consultato il proprio urologo, ha ...Lo scontro televisivo del martedì sera dei due tra i più amati programmi di approfondimento era molto atteso. Il primo duello, quello di ieri sera, è stato in parte falsato dalla contemporanea messa ...