Le Iene | Veronica Gentili… Meglio o Peggio di Belen?

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)Gentili ha fatto il suo debutto a Le, prendendo il posto diRodríguez. Come se l’è cavata? Benissimo. La giornalista, voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi in persona, ha saputo destreggiarsi egregiamente sul palco. Elegante, spigliata e divertente, non ha di certo fatto rimpiangere. Insomma, a giudizio di molti, c’è un abisso tra le due. Ecco i dettagli sulla vicenda!Gentili debutta a Le: non c’è paragone conPoche ore fa,Gentili ha fatto il suo debutto a Le, in veste di conduttrice. Come sappiamo, l’ex volto di Stasera Italia e Controcorrente, ha preso il posto diRodríguez. C’era molto curiosità intorno a questo debutto, visto che si tratta di ...