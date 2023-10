Le Iene | il debutto alla conduzione di Veronica Gentili

debutto da dimenticare per Brozovic con la nuova maglia del l’Al-Nassr . Il regista croato esce e dopo pochi minuti i suoi prendono l’imbarcata col ...

Leggi Anche 'Le', al via la nuova stagione con Veronica Gentili Leggi Anche 'Le' pronte a ripartire: Veronica Gentili dà appuntamento al 3 ottobre Per anni l'abbiamo vista su Rete 4 alla ...Veronica Gentili,col botto a Le. Se inizialmente qualcuno aveva sollevato il dubbio che non fosse la persona adatta a condurre Le, ieri sera Veronica Gentili ha dimostrato ...

Veronica Gentili debutta a Le Iene e saluta Belen Rodriguez: «Prometto che tornerà» ilmessaggero.it

Le Iene: il debutto di Veronica Gentili svela un abisso con Belen Tendenzediviaggio

Debutto a Le Iene per Veronica Gentili. La prima puntata del programma condotto dalla giornalista, ex conduttrice di Controcorrente, e da Max Angioni è stata aperta dalla musica dei The Kolors.Veronica Gentili ha debuttato alla conduzione de Le Iene e sui social c'è subito chi, nel bene e nel male, l'ha paragonata a Belen.