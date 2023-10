Le Iene | Belen Rodriguez | un pesantissimo silenzio Schiaffo a Veronica Gentili?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha convinto all'esordio alla conduzione de Lee ha anche vinto la partita degli ascolti, in un martedì sera ormai affollatissimo. Lo storico programma di Italia Uno ha infatti registrato uno share migliore di quello di tutti gli altri concorrenti: non solo i talk politici come Cartabianca su Rete 4 e DiMartedì su La7, ma anche Belve su Rai 2. E pensare che una settimana fa la trasmissione di Francesca Fagnani aveva fatto il boom: evidentemente il ritorno de Leha cambiato gli equilibri del martedì sera. Nel corso della puntata laha anche dedicato un pensiero a, della quale ha preso il posto alla conduzione: “Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha ...