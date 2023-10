Le date della Serie A? Le decidono gli sceicchi sauditi | il caso che scuote il calcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Quest'anno la Supercoppa italiana prevederà un format diverso. Non due squadre a contendersi il titolo, ma quattro che si sfideranno in un mini-torneo. Ma il programma del trofeo non è iniziato proprio bene: non sono ancora state rese note le motivazioni, ma è probabile cambisu richiesta delle autorità arabe. Una richiesta che verrà accettata in occasione del Consiglio di Lega del 9 ottobre, con necessità di riprogrammare le. Così recita infatti una nota apparsa sul sitoLega: "La LegaA informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024,EA SPORTS FC SUPERCUP — si legge — Le nuoveverranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ...

Tutti assolti “perché il fatto non sussiste”. Non perché il reato è andato prescritto, non per insufficienza di prove o per altre attenuanti. No. ...

Sono 3,8 milioni le lettere inoltrate in merito alle somme da versare. È necessario che vengano rispettati i tempi tecnici per la prima (o unica) ...

Eccellenze Meridionali Colturano , spunta lo scontrino della trattoria : "Guardate quanto abbiamo pagato in due per primo , secondo , contorno , vino , ...

La giovane cantante non ha convinto il giudice, così come è rimasta scontentasua perfomance ...che la giovane cantante deve fidarsi delle assegnazioni che settimanalmente le vengono. 'Se le ...Si complica il camminonostra Nazionale che non potrà permettersi altri passi falsi nel fine settimana. PROGRAMMA COMPLETO:, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL'ITALIA:, ORARI E TV IL ...

Cartelle esattoriali, le date della rottamazione: quello che c'è da sapere ilGiornale.it

Sagre della castagna in Campania: le date. Agendaonline.it

Talvolta, i leader IT hanno bisogno di un po’ di magia per portare avanti le iniziative digitali. Ecco cinque modi per far scomparire gli ostacoli alla trasformazione."Una mano sul fondoschiena o l'invito a mostrare il 'sedere giovanile' non possono certo considerarsi rispettosi della dignità della persona e della professionalità delle due lavoratrici" Sono ancora ...