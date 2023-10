Le Big Tech spendono sempre di più per il lobbying nelle istituzioni Ue

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La strada che dalla Silicon Valley porta a Bruxelles non è mai stata lastricata di buone intenzioni. Lo riconferma un nuovo report realizzato dal Corporate Europe Observatory (l’Osservatorio corporativo europeo) e dall’organizzazione LobbyControl, secondo cui le spese sostenute da aziendeper attività di lobbismo in Unione europea sarebbero aumentate del 16,5 per cento solo negli ultimi due anni, passando da novantasette a centotredici milioni di euro. In cima alla classifica delle compagnie più attive in questo senso – basata sul registro per la trasparenza Ue, una banca dati che raccoglie ed elenca le azioni di pressione e gli interessi perseguiti – c’è Meta, la compagnia proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, che nel 2022 avrebbe speso circa otto milioni di euro per cercare di influenzare i processi di legislazione e attuazione delle politiche ...