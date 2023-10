Le batterie e l' incendio del pullman Mestre | Paragone | cosa non torna | Video

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Massimo Guarnieri, professore di elettrotecnica all'Università di Padoba, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 4 ottobre, commentando il tragico incidente didove unelettrico ha sfondato il guardrail precipitando dal cavalcavia e provocando 21 vittime, spiega che "è molto difficile estinguere l'provocato di un sistema didi un veicolo elettrico, si estingue solo quando non resta che la carcassa, basta guardare su Youtube idisuccede alle Tesla quando si incendiano". Quindi per quanto riguarda ilprecipitato a"non mi sembra compatibile con ungenerato dentro il palco batteria". "Difficilissimo estinguere ...

Per la procura "non risultano particolari fiamme o un incendio in senso tecnico del bus precipitato, ma che c'è stata una fuoriuscita di gas dalle ...

Da quanto apprende l'Adnkronos, il mezzo viene monitorato "ogni quattro ore circa" poiché "trattandosi di un bus elettrico", quindi dotato di particolari, "potrebbe ripartire l'" ...'Non si è verificato alcun- ha spiegato - né dal punto di vista tecnico né c'è stata una fuga di gas dellea litio che ha provocato fuoco e fumo'. 04 ott 14:32 Incidente Mestre, ...

Per la procura "non risultano particolari fiamme o un incendio in senso tecnico del bus precipitato, ma che c'è stata una fuoriuscita di gas dalle batterie di litio su cui stiamo facendo accertamenti" ...