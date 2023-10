(Di mercoledì 4 ottobre 2023) GLASGOW - Attimi di paura per Manuelprima di Celtic - Lazio. Durante il, quando i titolari sono in campo per un torello,si scontra con il terzino. L'ex Spal ...

GLASGOW - Attimi di paura per Manuelprima di Celtic - Lazio. Durante il riscaldamento, quando i titolari sono in campo per un torello,Anderson si scontra con il terzino. L'ex Spal finisce a terra dolorante: problema ad ...Rodgers LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel;, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto;Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri approfondimento Champions, chi è Ivan Provedel: ...

Lazzari-Felipe Anderson, scontro nel riscaldamento: cosa è successo Corriere dello Sport

Voti fantacalcio: Berardi quanto Kvara, bocciato Lautaro! Zapata come Felipe Anderson SOS Fanta

CELTIC (4-3-3) - Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Yang, Furuhashi, Maeda. A disp.: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Paulo Bernardo ...Prima del fischio d’inizio del match tra Celtic e Lazio, il terzino soccorso dai medici per un problema al ginocchio ...