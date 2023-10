Lazio | Sarri | «Siamo vicini a essere competitivi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta contro il Celtic Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta contro il Celtic. Le sue dichiarazioni: RISPOSTA – Io ho detto ai ragazzi prima della partita di non ascoltare nessuno.ad, ci manca poco ma è la differenza tra vincere e perdere. Ma quel poco è colmabile. Spero che dopo questa partita si inneschi un periodo positivo. CAMBI – Questo centrocampo può stare per caratteristiche, ma giocando ogni tre giorni dobbiamo sfruttare anche i nuovi. Nel gol che abbiamo fatto sono entrati molti neo entrati, in questa stagione stiamo facendo molto di più i cambi ...