Lazio | Pedro | «Mi sento pronto per giocare titolare»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), attaccante della, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Celtic in Champions firmata da un suo gol, attaccante della, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Celtic in Champions firmata da un suo gol. Le sue dichiarazioni: GOL VITTORIA – «Qualche gol l’ho fatto (di testa, ndr), non tanti perché non è mia la mia specialità. Ma è arrivata una bella palla e ho fatto un bel gol che dà la vittoria. La meritavamo perché dà allegria e fiducia. È un gol pesante e importante per la squadra». POSTO DA– «Io ho iniziato male perché ho avuto problemi alla caviglia, mibene. Spero dipresto da, poi è il mister che decide». CONTINUA SUNEWS 24

La Lazio non brilla ma vince sul filo di lana nella sfida di Glasgow contro il Celtic, grazie alla zuccata di Pedro . Le pagelle della sfida in Scozia

Glasgow – Ancora un gol in zona cesarini per la Lazio , questa volta però da 3 punti. La squadra di Sarri ha sconfitto il Celtic nella seconda ...

GLASGOW - "Per me questa è una notte speciale, soprattutto per un altro gol importante. abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti

GLASGOW - "Per me questa è una notte speciale, soprattutto per un altro gol importante. Abbiamo meritato la vittoria, siamo tutti contenti" . L'urlo dirisuona ancora dentro Celtic Park . Lo spagnolo decisivo contro gli scozzesi con la rete del 2 - 1 finale in pieno recupero. Lui di Champions se ne intende e a Mediaset ha commentato: " Questa è ...La ripresa è tutto sommato equilibrata e solo nel recupero latrova il colpo della vittoria: nel finale al posto di Zaccagni il tecnico toscano manda in campoche in pieno recupero, al 50'...

Pedro-gol al 95', la Lazio vince 2-1 a Glasgow contro il Celtic. E ora è a 4 punti nel girone leggo.it

Pedro, guizzo vincente al 95': colpo Lazio a Glasgow La Gazzetta dello Sport

Pedro (dal 83'): 8 Segna il gol della vittoria che cambia il volto di questo girone di Champions League. Si fa trovare pronto sul gol di Guendouzi facendo una torsione di testa degna di Casiraghi. Si ...la Lazio vince 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, tornando nella Capitale con tre punti pesantissimi per il cammino europeo. Decide Pedro al 95' dopo il botta e ...