Lazio gol vittoria al fischio finale! Pedro decisivo e Celtic K O

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lavince praticamente allo scadere la seconda partita dei gironi di Champions League contro il, 2-1 grazie al gol di. IN PAREGGIO – Lavince la prima partita di UEFA Champions League 1-2 contro il. I primi due gol della partita arrivano nel primo tempo, con la rete di Foruhashi, e al 29? la risposta di Matìas Vecino su assist Alessio Romagnoli. All’83’ Luis Palma porta in vantaggio il, ma il gol viene annullato dal VAR. Quando la partita sembrava ormai praticamente finita,trova un gol incredibile al 96? che permette alladi vincere la prima partita portandosi così al secondo posto in classifica nel Gruppo E a pari punti con l’Atletico Madrid (fermo a 4). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

GLASGOW - Tre punti d'oro contro il Celtic. Larinasce in Scozia, lo fa con un 2 - 1 sofferto , ma bello perché arrivato ancora negli ultimi secondi. Undi Pedro porta i biancocelesti a quota 4 punti in classifica insieme all'Atletico ...... Roi Reinshreiber (ISR) 82' - IL VAR SALVA LA: Celtic di nuovo avanti con Palma, che si avventa sul pallone prolungato da Maeda e supera Provedel, ma dopo la review del VAR ilè annullato ...

Bravo Vecino a deviarla e spiazzare Hart, che riesce a respingerla solo dall’interno della porta: la Lazio è viva. Il gol riaccende la gara, Provedel è bravo a parare al 37’ su un’incursione dalla ...Venti anni di attesa sono troppi per un campione come Pedro. La Lazio non vinceva in trasferta in Champions League dal 16 settembre 2003 in casa del Besiktas e uno che in carriera ha vinto tutto non..