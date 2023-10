Lavoro | l’annuncio del sindaco Manfredi | “Assumeremo altre 250 unità”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo completato il vecchio concorso e assunto quasi mille persone, adesso ci sarà un nuovo concorso e lo scorrimento delle graduatorie con cui inseriremo complessivamente250”. Lo ha detto ildi Napoli, Gaetano, a margine della presentazione del corso di formazione per i dirigenti dell’amministrazione comunale che sarà realizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. “Abbiamo alcuni profili che non eravamo riusciti a coprire e che erano ancora deficitari tra cui i tecnici, i vigili urbani, gli educatori – ha spiegato il– i bandi stanno procedendo e siamo stati autorizzati e sono coperti finanziariamente”. Per quanto riguarda la procedura di scorrimento,ha riferito che si farà “subito”. Parlando ...