Lavoro | Inail | in 8 mesi infortuni - 20 | 9% e morti in calo 657

Nei primi sette mesi dell'anno le denunce di infortunio sul lavoro presentate all' Inail sono state 344.897 (in calo del 21,9% rispetto alle 441.451 ...

Nel 2022 sono stati denunciati all'703.432 infortuni sul, circa 139mila in più rispetto agli oltre 564mila del 2021 (+24,6%). Questo aumento è dovuto sia ai contagi professionali da ...... Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione del Forum della ricerca Made inquando ha definito la sicurezza sulun banco di prova primario per la civilta' di un Paese". Dif 04 - ...

Infortuni sul lavoro, Inail: in 8 mesi 383mila denunce e 657 morti TGCOM

Inail, infortuni sul lavoro in aumento nel 2022. I decessi sono 1.208 (-15,2% sul 2021) Il Sole 24 ORE

Gli infortuni riconosciuti sul lavoro nel 2022 sono stati 429.004, in aumento del 18,2% rispetto ai 363.074 dell'anno precedente. Circa il 15% è avvenuto fuori dell'azienda, cioè in occasione di lavor ...Alle ore 11.30, infine, presso la Sala Amphipolis, in piazza San Giovanni, si terrà la cerimonia civile in occasione della quale saranno consegnati i Brevetti e i Distintivi d'Onore ai nuovi Invalidi ...