Lavoriamo insieme per l’Italia nell’Indo Pacifico Parla Formentini

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questa settimana si è insediato alla Camera il Comitato Indo-, recentemente creato dalla commissione Esteri per approfondire le dinamiche in atto nella macro-regione. “Per la prima volta l’Indoarriva nelmento italiano, testimonianza della grande attenzione che ancheha per l’area che deciderà il futuro del mondo intero”, commenta Paolo, deputato leghista con il ruolo di vicepresidente della Commissione e tra i promotori del Comitatoa colleghi di maggioranza e opposizione. L’auspicio è che vi possa essere una regolarità delle sedute e un’assidua partecipazione ai lavori di tutti i suoi componenti, visto “la crescente importanza dell’area nel sistema mondiale delle relazioni internazionali”, spiega a Formiche.net. ...