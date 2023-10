Lautaro | «Mai capitata una partita così Rinnovo? Sto dando tutto all’Inter»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)Martinez ha analizzato a Mediaset la vittoria dell’Inter contro il Benfica: ecco cosa ha detto il capitanoMartinez è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell’Inter contro il Benfica. LE PAROLE – «Per noi era unamolto importante oggi, con la Real Sociedad abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco. Oggi dovevamo voltare pagina e affrontare un avversario che abbiamo già incontrato nella scorsa stagione. Non mi era maiuna, dobbiamo migliorare tanto, Salerno è il passato, ora dobbiamo continuare? Speriamo che arrivi, sono contento qua, la mia famiglia anche, stoil massimo per l’Inter e non c’è motivo di cambiare, il mio agente sta parlando con il ...

... sfruttando un momento di scarsa brillantezza fisica diMartínez, si è calato alla ... con cui lo scorso anno aveva già condiviso in alcune occasioni il reparto, macosì a lungo. Il ...Sbaglia prima Dumfries, di testa, poicentra traversa (esterno destro al volo, meraviglioso)... Nonostante ciò, le ultime parate sono tutte di Trubin, perchéNeres e compagni, nemmeno l'...

Lautaro e la sfortuna: "Zero gol e tante occasioni, mai capitata una serata così. E sul rinnovo..." La Gazzetta dello Sport

La serata storta di Lautaro: "Mai capitata una notte così". E apre al ... L'Interista

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo ... Oggi dovevamo voltare pagina e affrontare un avversario che abbiamo già incontrato nella scorsa stagione. Non mi era mai capitata una ...Il capitano dell'Inter, dopo il poker siglato alla Salernitana sabato sera, non riesce a ripetersi col Benfica e non trova la via della rete ...