Latina | riapre la palestra della scuola di via Quarto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)laelementare Frezzotti Corradini di via. Circa quattro anni fa era stata chiusa a causa di infiltrazioni che rendevano l’ambiente inutilizzabile. Terminati gli interventi, oggi latorna a disposizione degli studenti e delle associazioni nell’orario pomeridiano. Alla riapertura dei locali hanno partecipato la dirigente Roberta Venditti, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone, oltre ai consiglieri comunali Claudio Di Matteo, Vincenzo Valletta e Serena Baccini. “La– dichiara l’assessore Chiarato – torna a disposizione degli studenti per le importantissime attività sportive, primo passo per diffondere la cultura dell’importanza di una sana ...