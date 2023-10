Latina Norma Cossetto | cerimonia di commemorazione ad ottant’anni dalla sua morte

Queste decisioni, però, non devono necessariamente diventare una", in altre parole, spiega ... I responsabili pongono formalmente i loro 'dubia' (plurale della parola'dubium', che ...Nessun taglio è previsto in Africa, in Americae in Asia. Si apre una sede vicino a Chicago, ... Il governo corregge lasui prezzi dei voli per le isole. Sugli abusi poteri... Un ...

Norma Cossetto, cerimonia di commemorazione a 80 anni dalla morte Comune di Latina

Il 4 ottobre a Latina la cerimonia per l'80esimo anniversario della morte di Norma Cossetto LatinaQuotidiano.it

Il Comune di Latina non dimentica. Il prossimo mercoledì 4 ottobre, alle 11, il Sindaco di Latina Matilde Celentano si recherà nell’area verde dedicata a Norma Cossetto, situata tra via Cimarosa e via ...Mercoledì 4 ottobre, alle ore 11, il Sindaco di Latina Matilde Celentano si recherà nell’area verde dedicata a Norma Cossetto, situata tra via Cimarosa e via Banchieri, nel quartiere Nuova Latina, per ...