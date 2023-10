Latina Distrutti nell’inceneritore più di tre quintali di hashish sequestrati l’anno scorso

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Più di tredidalla Guardia di Finanza dopo la sentenza di condanna. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle del Comando Provinciale di, all’esito di una sentenza di condanna in primo grado emessa nei confronti di due pontini, moglie e marito, arrestati in flagranza di reato per detenzione e L'articolo Temporeale Quotidiano.