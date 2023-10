Latina – Casertana | rossoblu fuori dalla Coppa Italia | sconfitta la “primavera” | ora testa libera al campionato

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)(Alfredo Stella). Esceuna rimaneggiatache si presenta al Francioni ricca di giovani della. Chiara l’intenzione di Cangelosi: far respirare i titolari per dar spazio ai tanti ragazzi e a qualche calciatore della prima squadra finora poco impegnato. Lanon pregiudica nulla, anzilada ulteriori impegni superflui lasciando spazio al. Un elemento da sottolineare: la buona prova del portiere campione d’con il Napoli, Marfella. Primo tempo Al 10’ prima azione per il: crossdestra e colpo didi Jallow, alto. Al 15? tiro di Matese dal limite, il portiere si distende e manda in angolo. Al 18? ...

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Latina-Casertana , match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C ...

Caserta (Alfredo Stella). Saranno praticamente quasi tutti i giovani della seconda squadra a scendere in campo questa sera per il turno di Coppa ...

La vincente approderà al secondo turno, dove affronterà una trasarà visibile oggi in tv Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del primo turno della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Da una parte i laziali, dall'...

Il Messaggero: "Turnover del Latina contro la Casertana" TuttoLatina

Latina - Casertana, questa sera la Coppa Italia al Francioni latinaoggi.eu

Le parole del direttore sportivo della Casertana, Alessandro Degli Esposti, al termine della gara valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C 2023-24 vinta dal Latina per 1-0: ...Come se non bastasse il campionato con i suoi impegni ravvicinati arriva anche la Coppa Italia ad intasare l’impegno della Casertana, chiamata ad affrontare il Latina, nella tana del Francioni. Ampio ...