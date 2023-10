L’assedio infinito dei prezzi del gas nonostante quotazioni di mercato lontane dai deliri del 2021

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott – Idel gas in bolletta non danno tregua. Differentemente da quelli delleinternazionali, da tempodaifolli dell’estatedel gas in bolletta: +4,8% a settembre Secondo quanto riporta Tgcom24, da Arera giungono pessime notizie, visto che a settembre idel gas in bolletta sono cresciuti del 4,8% rispetto ad agosto. La quotazione media di settembre è stata di 37,05 euro al megawattora. Aumenta così la spesa per le famiglie, che si trovano costrette nell’anno in corso a un esbordo di di 1.459 euro circa nel periodo ottobre 2022 – ottobre 2023. Un disastro per le famiglie Gli aumenti di un bene così strategico (come del resto lo sono benzina ed elettricità) sono pericolosi proprio per quell’inflazione che la ...