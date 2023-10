L’Arsenal lo studia | la Fiorentina vuole blindarlo | Kayode | il rimpianto della Juve vola sulla fascia | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) 2023-10-04 16:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’infortunio di Dodo ha spalacato le porte a Michael. Il brasiliano ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, se va bene torna a fine stagione; male ma non malissimo, Italiano ha lanciato subito il classe 2004 che già l’anno scorso aveva fatto qualche panchina in Serie A: “E’ un fenomeno” ha detto l’allenatore. Stessa ideasocietà, che ha già avviato i contatti con il suo entourage per il rinnovo del contratto. IL RINNOVO – La scadenza attuale è fissata per giugno 2025, c’è un’opzione per il prolungamento di un altro anno ma lavorrebbe allungare il rapporto di altri due o tre anni:fino al 2027 o 2028. Il ragazzo a Firenze sta bene e ora...