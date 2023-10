L'Arabia Saudita sponsor dell'A.S. Roma e la beffa al Campidoglio

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sulla maglia della A.S.presto potrebbe scomparire la scritta SPQR. Per fare posto a unodel. Che è in competizione con la Capitale per ospitare Expo 2030. La vicenda, raccontata oggi da Repubblica, è nata qualche giorno fa quando l’amministratrice delegata dei giallorossi Lina Souloukou è stata ospite insieme ad altri dirigenti della società del Saudi Village alla Casina Valadier. Nell’occasione il governo di Riad ha manifestato l’interesse per laizzazione della maglia. Dove dovrebbe comparire il marchio per il turismo del. Il tutto costituirebbe un bel colpo per il municipio guidato da Roberto Gualtieri. Anche perché l’ufficializzazioneccordo rischia di essere particolarmente vicina alla ...