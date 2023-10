L’Arabia Saudita si candida per ospitare il Mondiale del 2034

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel pomeriggio di oggi la FIFA ha annunciato che il2030 sarà ospitato da tre nazioni, Spagna, Portogallo e Marocco, in più, modello Tour de France, le prime tre partite si giocheranno Argentina, Uruguay e Paraguay. Questo perché sarà il centenario del primoche nel 1930 si disputò in Uruguay (che lo vinse anche). La decisione ha provocato anche polemiche, come quella di Elliot Arthur-Worsop fondatore di Football for Future organizzazione no-profit per una cultura ecosostenibile nello sport. «La decisione della Fifa che le prime tre partite della Coppa del Mondo 2030 si giocheranno in Sud America, prima dile restanti partite in due continenti, è un altro esempio dell’incapacità dell’industria calcistica di prendere sul serio la minaccia del cambiamento climatico» Contestualmente, il massimo organo del ...