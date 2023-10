L’Apocalisse del bus e quella domanda | perché?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) E forse ha ragione il sindaco Brugnaro a definirla. O almeno una scena che gli si avvicina: 21 morti, due bambini la cui vita si è spezzata ancor prima di averla assaggiata a dovere, 15 feriti di cui cinque gravi a combattere, ancora e ancora, per restare aggrappati a questo mondo. Se la guardi con gli occhi lucidi della cronaca può apparire l’ennesimo incidente d’auto, il classico colpo di sonno o forse un malore o ancora chissà cosa sarà successo a quell’autista, “bravo ed esperto”, dicono, che solo novanta minuti prima aveva preso il suo ultimo servizio. Ma quando ti accorgi che le persone coinvolte sono quaranta, peraltro tutti turisti alloggiati in un camping a Mestre, ti viene da pensare che è davvero una tragedia quando così tante vite vengono spezzate in quello che dovrebbe essere un periodo di gioia, relax, cultura. Vacanza di morte. Un volo di 15 ...