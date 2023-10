L’ansia dei giovani non sia attribuita ai docenti Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Inviata da Sara Alonzi - Leggo di un ragazzo che dopo una semplice sgridata di un insegnante rimane 7 anni chiuso in casa. Genitori e psicologi dicono che ha l'ansia. E gli permettono di buttare via così 7 anni di vita, tra le righe incolpando il docente che ha fatto solo il suo dovere, e cioè quello di segnalare una mancanza. Ma non si dia la colpa al docente, piuttosto ci si chieda, se una cosa da niente come un rimprovero a scuola mette ko la psiche di un ragazzo, fino a quel momento in casa non era mai stato ripreso? L'articolo .