L’anno portentoso

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Per fortuna che ogni tanto case editrici come Atlantide vanno a scovare dei vecchi libri che hanno avuto un momento di gloria per poi scomparire completamente. Vecchi libri forse recuperabili solo in qualche mercatino, o forse nei cesti delle offerte di Charing Cross road. William J. Locke, autore de , infanzia ottocentesca tra Caraibi e Oxford, ha scritto decine di romanzi che nei primi del Novecento sono stati nella lista dei bestseller, soprattutto in America. Il suo The Red Planet fu negli Stati Uniti il terzo libro più venduto di tutto il 1917. Più di venti tra le sue storie sono diventati film, compreso . Siamo all’inizio del Novecento, il giovane protagonista Martin Overshaw va a Parigi. “Parigi stessa, quella sera torrida e afosa, puzzava in maniera indicibile, ma per Martin Overshaw quello era il profumo della Città delle Meraviglie”. Martin è stato “licenziato con un mese ...