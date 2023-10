Lagarde | con tassi attuali sostanziale contributo a calo inflaizone

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "In base alla nostra attuale valutazione, riteniamo che idi interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un ...

Negli Stati Uniti focus sul braccio di ferro per la prossima legge di bilancio. Euro/dollaro scende ancora. Spread BTp/Bund sale a 186 punti

Euro ai minimi da marzo sotto 1,06 dollari, il gas balza a 44 euro ad Amsterdam per le minori forniture norvegesi

Curare un’economia europea in crisi con continui rialzi nel costo del denaro. Da un anno la numero uno della Bce applica questo diktat. Ma se è una ...

Lo ha ribadito la presidente della Bce, Christine, ripetendo parola per parola la formula adottata dal Consiglio direttivo lo scorso 14 settembre, in cui molti hanno letto un segnale sul ...... l'istituzione rimodulato la sua comunicazioneuna formula in cui molti hanno letto un segnale sul possibile raggiungimento del picco sui tassi. La presidente Christine, che oggi ...

Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib riduce le perdite grazie alle banche e alle utilities. Spread a 196 Milano Finanza

Borse chiudono negative: trema Evergrande in Cina e Lagarde conferma tassi alti a lungo Il Sole 24 ORE

Roma, 4 ott. (askanews) – “In base alla nostra attuale valutazione, riteniamo che i tassi di interesse di riferimento della Bce abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente ...Lo ha ribadito la presidente della Bce, Christine Lagarde, ripetendo parola per parola la formula adottata dal Consiglio direttivo lo scorso 14 settembre, in cui molti hanno letto un segnale sul ...