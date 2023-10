Ladri in azione | rapinato un bar a Salerno

Leggi su zon

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nella notte tra martedì e mercoledì deihanno fatto irruzione all’interno del “Bar Kong Experience”. I malviventi – come riportaToday -, usando probabilmente un flex, hanno infranto le vetrate esterne in vetro temperato, poi hanno forzato il registrato di cassa per prelevare il denaro, circa 500 euro, ed infine si sono dati alla fuga. Su quanto accaduto, indaga la Polizia per tentare di risalire all’identità dei banditi. Segui ZON.IT su Google News.