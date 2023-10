(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Il Comune diavvenuto l’anno scorso, ha adottato una nuova soluzione per l’erogazione delle cedole librarie riferite all’acquisto deidi testo per le scuole primarie. La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea che non sarà più distribuita a ciascun alunno. Le famiglie per poter richiedere idovranno solamente recarsi dal libraio di fiducia con il codice fiscale dell’alunno. Il libraio potrà consegnarvi irichiesti solo dopo che ha provveduto ad iscriversi alla piattaforma delle cedole librarie on-line accedendo al sito https://clo.comunefacile.eu. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

Il Comune di, come avvenuto l'anno scorso, ha adottato una nuova soluzione per l'erogazione delle cedole librarie riferite all'acquisto dei libri di testo per le scuole primarie. La modalità adottata ......on line nel sito www.pittarossopinkparade.it/iscrizione - diffusa -- negozio/ entro il 24 Settembre, inserendo nel campo 'Personalizzazione pettorale' il CODICE 'Team Cerveteri -'. ...

Ladispoli, ritiro dei libri scolastici: ecco come fare Il Faro online

Ladispoli, borse di studio 2021/22 in pagamento - Associazione L ... L'agone

Venezia – Comincia l’avventura del Preolimpico Maschile di Volley. Gli Azzurri sono partiti per Rio De Janeiro ieri dall’Aeroporto di Venezia, dove è in programma la competizione che mette in palio la ...